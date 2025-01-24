В тульском УМВД завершилась акция «Студенческий десант»

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

За пять дней с работой правоохранителей познакомились около 300 студентов.

Для будущих юристов были проведены стажировки и экскурсии в подразделениях органов внутренних дел. Они состоялись при поддержке Общественного совета при ведомстве.

Начальник тульской полиции Андрей Даценко наградил почетными грамотами ректоров тульских вузов и директоров колледжей. Дипломами и ценными подарками были награждены победители конкурсов, проведённых в рамках «Студенческого десанта».

Автором лучшего социального плаката «Служим России – служим закону» стала студентка колледжа Института права и управления ТулГУ Алена Дудкина.

За лучший видеоролик о профессии награду получили студенты Тульского института Всероссийского государственного университета юстиции Никита Артемов, Ангелина Афонина, Григорий Роденков и Ярослава Кузьмина. А лучшую презентацию подготовил студент Института права и управления ТулГУ Михаил Макаров.

Поздравляя победителей, Андрей Даценко выразил уверенность, что после получения дипломов студенты пополнят ряды тульской полиции, как это сделали многие их предшественники, принимавшие участие в «Студенческом десанте» в прежние годы.

Завершением торжественного мероприятия стала творческая программа, подготовленная студентами и культурным Центром полиции УМВД России по Тульской области.