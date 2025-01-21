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В Кимовском районе у предпринимателя забраковали декларацию на 250 тонн овса
Фото: ru.freepik.com.

В Кимовском районе у предпринимателя забраковали декларацию на 250 тонн овса

Глава КФХ получил предостережение.

Россельхознадзор по Тульской области проверил работу индивидуального предпринимателя Александра Санникова, который является главой крестьянского фермерского хозяйства в Кимовском районе. 

Предприниматель зарегистрировал декларацию о соответствии на партию овса весом 250 тонн, предназначенного для пищевых целей. Однако в документах не было указано место, где брали образцы зерна для анализа, поэтому невозможно точно определить, откуда взялась эта партия овса.

Также выяснилось, что протокол испытаний был составлен раньше, чем были отобраны образцы зерна, что означает, что сами испытания не проводились. Эти нарушения противоречат правилам безопасности зерна, установленным в Евразийском экономическом союзе.

В результате Россельхознадзор признал декларацию на эту партию овса недействительной. Предпринимателю выдали предупреждение о необходимости соблюдения всех требований законодательства.

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Автор:
сегодня, в 11:12 0
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