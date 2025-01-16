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В Туле разозленный водитель Lexus кулаком выбил стекло машины оппонента

В Туле разозленный водитель Lexus кулаком выбил стекло машины оппонента

Видео с дорожным конфликтом появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе перекрестка ул. Советской и ул. Фридриха Энгельса. На записи видно, как водитель автомобиля Lexus подрезает Renaul, подходит к машине и рукой выбивает боковое стекло с водительской стороны.

В пояснении к видео есть комментарий водителя Lexus, который утверждает, что «конфликт был полностью разрешен по взаимному согласию сторон». При этом автор поста отмечает, что, когда автор видео догнал иностранный внедорожник, автомобилист сказал ему, что это не он разбил стекло. 
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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