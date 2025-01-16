Синоптик Вильфанд сделал прогноз на февраль-2025

Фото Алексея Пирязева.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, какой будет погода в стране в конце января и в феврале.

— Последняя неделя января и первая февраля прогнозируются с небольшими отрицательными значениями. Резкого понижения температуры не ожидается, — рассказал синоптик.

По предварительным прогнозам, последний месяц зимы будет выше нормы. Ожидаются резкие колебания температур — будут периоды и оттепели, и морозов до -10…-15 градусов. Большого количества снега в феврале не прогнозируется.

Также Роман Вильфанд рассказал, будет ли ранняя весна. По его словам, вероятность того, что она придет раньше — высокая. В марте и апреле, скорее всего, тоже будет температура воздуха выше нормы.