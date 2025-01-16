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Синоптик Вильфанд сделал прогноз на февраль-2025
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик Вильфанд сделал прогноз на февраль-2025

Каким будет последний месяц зимы?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, какой будет погода в стране в конце января и в феврале.

— Последняя неделя января и первая февраля прогнозируются с небольшими отрицательными значениями. Резкого понижения температуры не ожидается, — рассказал синоптик. 

По предварительным прогнозам, последний месяц зимы будет выше нормы. Ожидаются резкие колебания температур — будут периоды и оттепели, и морозов до -10…-15 градусов. Большого количества снега в феврале не прогнозируется.

Также Роман Вильфанд рассказал, будет ли ранняя весна. По его словам, вероятность того, что она придет раньше — высокая. В марте и апреле, скорее всего, тоже будет температура воздуха выше нормы.

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Фотограф:
сегодня, в 19:40 +2
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