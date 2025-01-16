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Туляков приглашают в поход выходного дня
Фото: vk.com/fst71

Туляков приглашают в поход выходного дня

Участие бесплатное, с собой стоит взять перекус и питьевую воду.

Школа спортивного туризма приглашает всех желающих присоединиться к очередному походу выходного дня! Вылазка на природу состоится в воскресенье, 19 января. Руководить группой будет опытный турист Александр Миллер.

Участникам предстоит пройти 26 км – от пос. Обидимо до железнодорожной станции «147-й км». По пути туристы увидят ЛЭП 500, городище Кетри, сохранившуюся в с. Першино Казанскую церковь и многое другое. 

Отправление в 7.40 от ул. Луначарского автобусом «Тула – Обидимо». Возвращение  в 19.00 на Ряжский вокзал. Для участия в походе следует зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное, понадобится лишь хорошее настроение, одежда по погоде, перекус, питьевая вода и фонарь с запасными батарейками. Все подробности можно узнать здесь.

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