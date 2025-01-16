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СК завел уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре в Туле
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

СК завел уголовное дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре в Туле

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту смерти женщины и её 3-летнего сына в результате пожара.

Напомним, возгорание случилось вечером 15 января на третьем этаже пятиэтажки на ул. Металлургов. От МЧС России работали 16 человек, привлекалось 5 единиц техники. Было эвакуировано 6 человек.

На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов, криминалисты следственного управления и следователи территориального следственного отдела.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 09:19 0
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