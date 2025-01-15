В страшном пожаре на ул. Металлургов погибли женщина и ребёнок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Для ликвидации возгорания привлекались пять пожарных расчётов.

Вечером 15 января произошёл пожар на третьем этаже пятиэтажки на ул. Металлургов. Погибла 42-летняя женщина и трёхлетний мальчик.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на 12 квадратах. От МЧС России работали 16 человек, привлекалось 5 единиц техники. Были эвакуированы 6 человек.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: