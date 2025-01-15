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В страшном пожаре на ул. Металлургов погибли женщина и ребёнок
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В страшном пожаре на ул. Металлургов погибли женщина и ребёнок

Для ликвидации возгорания привлекались пять пожарных расчётов.

Вечером 15 января произошёл пожар на третьем этаже пятиэтажки на ул. Металлургов. Погибла 42-летняя женщина и трёхлетний мальчик.

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Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на 12 квадратах. От МЧС России работали 16 человек, привлекалось 5 единиц техники. Были эвакуированы 6 человек.  

Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает: 

  • не оставляйте детей без присмотра взрослых,
  • установите дома пожарные извещатели - при задымлении они издадут громкий сигнал и увеличат шансы на спасение,
  • держите дома огнетушитель - он поможет ликвидировать возгорание на ранней стадии. 

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