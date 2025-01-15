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Тульские поисковики собирают материалы для Музея боевой славы

Тульские поисковики собирают материалы для Музея боевой славы

Волонтёры просят откликнуться родственников Валентины Васильевны Урусовой.

Поисково-исследовательский отряд «Память» просит потомков ветеранов Великой Отечественной войны поделиться своими воспоминаниями, которые лягут в основу экспозиции нового Музея боевой славы.

Часть экспозиции будет посвящена Валентине Васильевне Урусовой, которая родилась в 1922 году в Туле. После средней школы Валентина пошла учиться на фельдшера, а в ноябре 1941 года вступила в Тульский рабочий полк, стала командиром санитарного взвода. В марте 1942 года из Тульского рабочего полка был сформирован 766-й стрелковый полк 217-й дивизии Западного фронта.

В апреле Валентине Урусовой присвоили звание лейтенанта медицинской службы. Она не раз оказывала помощь раненым солдатам и на себе выносила их с поля боя. Приказом по 217-й стрелковой дивизии от 31 августа 1943 года лейтенанта медицинской службы Урусову наградили медалью «За отвагу», а затем – орденом Красной Звезды. Вместе со своим подразделением девушка освобождала Польшу и Восточную Пруссию, встретила Победу под Кенигсбергом.

После войны Валентина с мужем Михаилом Волковым приехала в Тулу и устроилась медсестрой в областную больницу. С 1951 года Валентина Урусова – старшая медсестрой поликлинического отделения областной больницы № 1. 11 марта 1976 года она была награждена медалью «За трудовую доблесть». До февраля 1981 года Валентина Васильевна работала медсестрой глазного кабинета городской больницы. Она скончалась в мае 1983 года в Туле.

Родственников Валентины Урусовой просят позвонить по телефону 8(905)626-87-79.

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