Появилось видео момента ДТП со скорой и такси

Авария произошла на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова 15 января в 19.20.

Очевидец прислал запись регистратора в редакцию Myslo:

«Там не все так однозначно. Может, видео пригодится водителю скорой», — написал мужчина.

Напомним, скорая двигалась по ул. Дм. Ульянова с включенным проблесковым маячком и сиреной на красный сигнал светофора. Водитель такси двигался со стороны Московского вокзала по Красноармейскому проспекту.

По данным ГАИ, в результате аварии различные травмы получили 42-летний водитель такси и его 28-летний пассажир, медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.