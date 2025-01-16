Появилось видео момента ДТП со скорой и такси

Очевидец прислал запись регистратора в редакцию Myslo:
«Там не все так однозначно. Может, видео пригодится водителю скорой», — написал мужчина.
Напомним, скорая двигалась по ул. Дм. Ульянова с включенным проблесковым маячком и сиреной на красный сигнал светофора. Водитель такси двигался со стороны Московского вокзала по Красноармейскому проспекту.
По данным ГАИ, в результате аварии различные травмы получили 42-летний водитель такси и его 28-летний пассажир, медпомощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.