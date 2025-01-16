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Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ

Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ

Продолжаем публиковать материалы, поступающие в нашу рубрику «Накажи автохама».

Читатель Myslo прислал в редакцию кадры, снятые днем 15 января на улице Дмитрия Ульянова. На кадрах видно, как автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками совершает опасный маневр: с крайней правой полосы через два ряда поворачивает налево. 

— Если бы рядовой водитель перед ними так повернул, уверен, что его лишили бы прав на 10 лет как минимум. А им, значит, можно самим так ездить? — возмутился автор видео. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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