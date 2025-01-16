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В зоне особого внимания — звонки детей, оказавшихся в кризисной ситуации.

В Тульской области заработал детский телефон доверия по короткому номеру 124. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе.

В настоящее время звонки принимаются на два номера: 8 800 2000-122 — со стационарных и мобильных телефонов; 124 — только с мобильных телефонов.

Детский телефон доверия — это возможность в любой момент получить бесплатную анонимную консультацию профессионального психолога. По статистике, в Тульской области преобладают звонки по вопросам детско-родительских отношений, из поступающих обращений 38,2% — звонки от родителей, 52,1% — вопросы от подростков.

На втором месте по количеству поступающих запросов занимают проблемы взаимоотношений со сверстниками, одноклассниками, педагогами.

Подростков 14-17 лет волнуют взаимоотношения с противоположным полом (влюбленность, отвержение, предательство, измены), затруднения в освоении школьных предметов и профессионального самоопределения.

В зоне особого внимания специалистов службы детского телефона доверия находятся звонки детей, оказавшихся в кризисной ситуации. В 2024 году шесть детей сообщили о суицидальном намерении, двое подростков рассказали о сексуальном насилии.