  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области заработал детский телефон доверия - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области заработал детский телефон доверия
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области заработал детский телефон доверия

В зоне особого внимания — звонки детей, оказавшихся в кризисной ситуации.

В Тульской области заработал детский телефон доверия по короткому номеру 124. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе. 

В настоящее время звонки принимаются на два номера: 8 800 2000-122 — со стационарных и мобильных телефонов; 124 — только с мобильных телефонов.

Детский телефон доверия — это возможность в любой момент получить бесплатную анонимную консультацию профессионального психолога. По статистике, в Тульской области преобладают звонки по вопросам детско-родительских отношений, из поступающих обращений 38,2% — звонки от родителей, 52,1% — вопросы от подростков.

На втором месте по количеству поступающих запросов занимают проблемы взаимоотношений со сверстниками, одноклассниками, педагогами.

Подростков 14-17 лет волнуют взаимоотношения с противоположным полом (влюбленность, отвержение, предательство, измены), затруднения в освоении школьных предметов и профессионального самоопределения.

В зоне особого внимания специалистов службы детского телефона доверия находятся звонки детей, оказавшихся в кризисной ситуации. В 2024 году шесть детей сообщили о суицидальном намерении, двое подростков рассказали о сексуальном насилии. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
телефон довериядетижалобы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ
Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ
Хоккеисты АКМ одержали победу на «Южным Уралом»
Хоккеисты АКМ одержали победу на «Южным Уралом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.