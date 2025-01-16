За год тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше 30 тысяч единиц контрафакта

Фото из архива Myslo.

В 2024 году специалисты Роспотребнадзора по Тульской области провели проверки по 47 показателям риска нарушения обязательных требований, а также по плану выездных обследований с возможностью проведения внезапных закупок у продавцов табачной и никотинсодержащей продукции.

В результате этих мероприятий было выявлено и прекращено незаконное распространение более 31 тысячи единиц непродовольственных товаров, табачной и никотинсодержащей продукции, упакованной воды, БАДов и молочной продукции.

Стоимость изъятого товара составила свыше 29 миллионов рублей. Было возбуждено 387 административных дел, нарушители оштрафованы на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. Всем виновным были выданы предписания с требованием устранить нарушения.