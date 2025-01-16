  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше 30 тысяч единиц контрафакта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За год тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше 30 тысяч единиц контрафакта
Фото из архива Myslo.

За год тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше 30 тысяч единиц контрафакта

Размер штрафов составил 2,5 миллиона рублей.

В 2024 году специалисты Роспотребнадзора по Тульской области провели проверки по 47 показателям риска нарушения обязательных требований, а также по плану выездных обследований с возможностью проведения внезапных закупок у продавцов табачной и никотинсодержащей продукции.

В результате этих мероприятий было выявлено и прекращено незаконное распространение более 31 тысячи единиц непродовольственных товаров, табачной и никотинсодержащей продукции, упакованной воды, БАДов и молочной продукции.

Стоимость изъятого товара составила свыше 29 миллионов рублей. Было возбуждено 387 административных дел, нарушители оштрафованы на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. Всем виновным были выданы предписания с требованием устранить нарушения. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 10:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Управление Роспотребнадзора по Тульской областипроверкиконтрафактный товар

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ясной Поляне собрали урожай январских мини-гранатов
В Ясной Поляне собрали урожай январских мини-гранатов
Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ
Автохамы форменные: туляк чудом избежал столкновения с нарушителями из ГАИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.