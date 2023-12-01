«Два дяди и одна тётя»: найденная в Тульской области 8-летняя девочка рассказала о своих похитителях

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Девочку похитили в Козельске 29 ноября, а вечером следующего дня ее нашли в Тульской области.

«Два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу», — поделилась девочка с журналистом «Известий».

Ребенка похитили в родном Козельске Калужской области, она не дошла из школы до дома всего 700 м. Вскоре стало известно, что за девочку требуют выкуп — 1,5 млн в криптовалюте. Предположительно, похитители отвезли ребенка в неизвестную квартиру, а потом почему-то отпустили.

Школьницу нашли в деревне Таратухино Белевского района. По информации SHOT, девочка дошла пешком до деревни от трассы, где ее высадили из машины, и стала стучаться в дверь ближайшего дома. Хозяйка приютила девочку и вызвала полицию. Медики нашли на теле девочки ушибы: девочка сообщила, что похитители толкали ее.

Вечером 30 ноября ребенка вернули маме. Предполагаемых преступников было трое: двое мужчин и одна женщина. Их ищут.

— Слава Богу, жива. За нее молились тысячи людей, — написал в своем телеграм-канале калужский губернатор Владислав Шапша. — К ее поискам присоединились волонтеры. Жители Козельского района и всей Калужской области предлагали свою помощь. Мы все можем спорить, не сходиться во мнении, но когда дело доходит до главного — наших детей, все мы единое целое. Берегите своих близких!