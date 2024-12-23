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В Туле вынесли приговор подростку, который похитил сам себя

В Туле вынесли приговор подростку, который похитил сам себя

Парень планировал выманить у бабушки 3 млн рублей.

В Туле 16-летний парень признан виновным в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 12 сентября обвиняемый позвал знакомого в заброшенное нежилое здание в поселке Скуратовском. Парень заявил товарищу, что хочет снять ролик для соцсетей. После этого улегся на пол, попросил оклеить себе руки и ноги изолентой и несколько раз ударить ногами.

Полученный видеоролик молодой человек отправил бабушке от имени похитителей, требуя перевести себе 3 миллиона рублей. Затем отправился в игровой клуб, но там его спустя пару часов нашли полицейские.

Суд освободил обвиняемого от назначенного наказания в виде 2 лет лишения свободы условно, применив к нему меры воспитательного воздействия до достижения им 18 лет.

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