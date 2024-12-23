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Туман и гололедица: тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий
Фото из архива Myslo.

Туман и гололедица: тульских автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий

Будьте внимательны и осторожны.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона с 21.00 23 декабря и до 21.00 24 декабря ожидается выпадение небольшого количества осадков в виде мокрого снега, на дорогах — гололедица, в отдельных районах — туман, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. 

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Автор:
сегодня, в 17:33 +1
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