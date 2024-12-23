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Несовершеннолетний туляк убил знакомого из-за девушки: дело направлено в суд

Несовершеннолетний туляк убил знакомого из-за девушки: дело направлено в суд

Трагедия произошла 24 мая.

В Туле 17-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что ночью 24 мая обвиняемый встретился со своим 18-летним знакомым на детской площадке у дома № 27 на улице Максима Горького. Парни собирались выяснить отношения из-за девушки, с которой до этого встречались. Обвиняемый выхватил нож и множество раз ударил соперника. От полученных ранений тот скончался. 

После убийства обвиняемый попытался скрыться, но в кратчайшие сроки был задержан правоохранителями.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

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