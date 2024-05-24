В Заречье на детской площадке найдено тело 18-летнего юноши

Его тело нашли на ул. М. Горького, 27.

По информации Myslo ночью 24 мая во дворе дома № 27 по ул. М. Горького в Заречье произошло убийство. По словам очевидцев, на детской площадке поссорились два молодых человека.

По нашим данным, они встретились на детской площадке, чтобы выяснить отношения из-за девушки. В ходе ссоры 17-летний парень достал нож, зарезал соперника и убежал. Труп молодого человека нашли с множественными колото-резанными ранениями.

Известно, что погибший жил неподалеку от места убийства, а убийца — в районе Малых Гончаров.

Предполагаемый убийца задержан.