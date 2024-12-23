Руководители «Компании Тропик» обхитрили банк на 730 млн рублей: суд огласил приговор

В Туле учредитель и генеральный директор ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев и финансовый директор Ирина Игнатьева признаны виновными в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2021 году директор организации предоставил в банк ложные сведения о благополучном финансовом состоянии компании, которые подготовил финансовый директор. На основании представленных документов банк одобрил кредит на 730 миллионов рублей. Предприниматель истратил эти деньги и даже не планировал их возвращать.

Приговором суда Александру Гуляеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а Ирине Игнатьевой — в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы.