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Руководители «Компании Тропик» обхитрили банк на 730 млн рублей: суд огласил приговор

Руководители «Компании Тропик» обхитрили банк на 730 млн рублей: суд огласил приговор

Александр Гуляев и Ирина Игнатьева отправятся в колонию общего режима.

В Туле учредитель и генеральный директор ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев и финансовый директор Ирина Игнатьева признаны виновными в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2021 году директор организации предоставил в банк ложные сведения о благополучном финансовом состоянии компании, которые подготовил финансовый директор. На основании представленных документов банк одобрил кредит на 730 миллионов рублей. Предприниматель истратил эти деньги и даже не планировал их возвращать.

Приговором суда Александру Гуляеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а Ирине Игнатьевой — в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы.

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сегодня, в 12:33 +1
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