В Туле начался суд над руководителем оптовой компании, взявшим мегакредит в 730 млн рублей

На скамье подсудимых два фигуранта уголовного дела: генеральный директор ООО «Компания Тропик» Александр Гуляев и финансовый директор Ирина Игнатьева. Первого из СИЗО доставил конвой, вторая приехала сама — она под домашним арестом.

Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК РФ) на сумму 731 млн рублей.

Прокурор зачитал обвинение. По версии следствия, ООО «Компания Тропик», занимающаяся оптовой торговлей овощами и фруктами, была зарегистрирована в 2015 году, ее учредителем стал Александр Гуляев. Через год он взял на должность финдиректора Ирину Игнатьеву.

«Гуляев предложил (период времени точно не установлен) Игнатьевой пособничать в хищении кредитных средств и изготовить заведомо ложные документы с завышенными показателями, указывающими на устойчивое финансовое положение компании, и предоставить их в „Сбербанк“. Все это способствовало одобрению кредита и перечислению средств на счет компании ООО „Тропик“», — говорится в материалах дела.

В суде озвучили, что Игнатьева согласилась и дала распоряжение главному бухгалтеру подготовить недостоверный финансовый отчет и другие документы. Оформленные бумаги она отвезла в банк, в декабре 2020 года заключила договор на открытие кредитной линии, и в январе на счет компании поступило 731,3 млн рублей. Средства были выделены под залог имущества, в числе которого Ледовый дворец, склады и другое. Вернуть их вместе с процентами необходимо было до 16 июня 2022 года. Поначалу кредит погашали, но 28 марта 2022 года исполнение обязательств прекратилось. Следствие заявляет, что Гуляев истратил деньги на личные цели, а также на нужды компании.

Игнатьева вину в инкриминируемых ей действиях полностью признала. Гуляев же заявил, что невиновен:

— Вину не признаю. Да, в моих действиях могут косвенно усматриваться признаки статьи 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки), но я не планировал брать кредит и не отдавать его. Просто так вышло, — заявил он.

«Так вышло», что в сентябре — через полгода после прекращения выплат банку — Александр Гуляев подал в Арбитражный суд заявление о своем банкротстве. К тому моменту на нем не числилось уже никакого имущества — продавать его он начал еще с февраля 2021 года. Кроме этого, развелся с супругой. В подтверждение своей финансовой несостоятельности он приложил справку о доходах — около 23 тыс. рублей в месяц.

18 декабря 2022 года Арбитражный суд признал Александра банкротом.

В начале 2023 года с заявлением против него выступил отец — Владимир Гуляев. Он являлся совладельцем компании с 20 июня 2019 по 25 мая 2021 года, имея долю в размере 84%.

После этого «Тропик» вновь перешел в единоличное владение Александра.

Владимир в заявлении указал, что подозревает сына в мошенничестве: оформление кредита совет директоров не одобрял, а подписи учредителей в протоколе одобрения сделки были подделаны. Затем отец Гуляева дважды пытался оспорить в суде саму сделку выдачи кредита, но безуспешно.

Уголовное дело тульские следователи возбудили весной 2023 года. Впоследствии материалы дела были переданы в Центральный аппарат СК РФ.