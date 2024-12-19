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В Туле водитель автобуса очень спешил войти в поворот

В Туле водитель автобуса очень спешил войти в поворот

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Пользователь Myslo ВЛАДМИРОВНА прислала в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на повороте с пр. Ленина на ул. Советскую. На записи видно, как водитель автобуса нарушил правила дорожного движения.

«Автобус 27А поворачивал из второго ряда. На видео засвечен номер маршрута, но, это точно 27А. На этом маршруте их таких два», — сообщила автор видео и добавила, что водителей этих автобусов нельзя назвать примерными в части соблюдения ПДД.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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