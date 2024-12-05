  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле у «семерки» получилось побыть внедорожником - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле у «семерки» получилось побыть внедорожником

В Туле у «семерки» получилось побыть внедорожником

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе дома № 10 по ул. Рязанской. На записи видно, как водитель ВАЗ-2107, видимо не желая стоять в пробке со всеми, решил проложить «новую дорогу».

«Дублер ул. Рязанской. Время актуально, жаль номера не видно!» — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Сотворил «невообразимое»: в Туле курьер едва не попал под машину
Дежурная часть
Сотворил «невообразимое»: в Туле курьер едва не попал под машину
вчера, в 20:00, 29 2269 4
На пр. Ленина толпа пешеходов перебежала дорогу на красный: видео
Дежурная часть
На пр. Ленина толпа пешеходов перебежала дорогу на красный: видео
вчера, в 16:45, 24 1700 1
На ул. Советской туляк чудом увернулся от невнимательного водителя
Дежурная часть
На ул. Советской туляк чудом увернулся от невнимательного водителя
3 декабря, в 20:09, 16 1790 1
На ул. Кирова водитель повернул «как придется»
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель повернул «как придется»
3 декабря, в 16:25, 9 1076 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:03 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП
В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП
В Чернском районе администрацию обязали за год отремонтировать мост через реку Снежедь
В Чернском районе администрацию обязали за год отремонтировать мост через реку Снежедь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.