В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП

Авария в Киреевском районе случилась 4 декабря на трассе Быковка—Богородицк. 65-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а потом в опору ЛЭП.
В результате ДТП 62-летнюю пассажирку легковушки с различными травмами госпитализировали.
Пассажирку легковушки с травмами госпитализировали.
Авария в Киреевском районе случилась 4 декабря на трассе Быковка—Богородицк. 65-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а потом в опору ЛЭП.
В результате ДТП 62-летнюю пассажирку легковушки с различными травмами госпитализировали.
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