В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария в Киреевском районе случилась 4 декабря на трассе Быковка—Богородицк. 65-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а потом в опору ЛЭП.

В результате ДТП 62-летнюю пассажирку легковушки с различными травмами госпитализировали.