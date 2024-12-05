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В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Киреевском районе водитель ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а затем в опору ЛЭП

Пассажирку легковушки с травмами госпитализировали.

Авария в Киреевском районе случилась 4 декабря на трассе Быковка—Богородицк. 65-летний мужчина за рулем ВАЗа влетел сначала в ГАЗ, а потом в опору ЛЭП.

В результате ДТП 62-летнюю пассажирку легковушки с различными травмами госпитализировали.

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Автор:
сегодня, в 15:17 0
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