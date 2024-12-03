В Киреевске помилованный убийца напал на участкового

Фото Артёма Жильцова

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

В Киреевске следователем местного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, причастного к применению насилия в отношении представителя власти.

По данным пресс-службы ведомства, 2 декабря жители многоэтажки на ул. Чехова, вызвали сотрудников полиции, посколькую их сосед, изрядно выпив, начал шуметь и буянить.

Не желая подчиняться законным требованиям полицейских, мужчина сломал нос участковому уполномоченному, выпрыгнул в окно и попытался скрыться, но был задержан. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

По данным Myslo, речь идёт о 25-летнем Василии Косиоре, который в феврале 2022 года был осужден на 13 лет лишения свободы по делу об убийстве алексинца Романа Волошина. Подробности этой запутанной истории читайте в нашем сюжете. Спустя некоторое время после оглашения приговора Косиор подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а затем получил помилование и вернулся домой.