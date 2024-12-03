Синоптики предупредили о первом декабрьском похолодании

Фото Алексея Пирязева.

Правда, это не надолго. Затем начнется период оттепели.

Декабрь в Центральной России начался не по сезону теплой погодой — температура выше нормы почти на 4 градуса. В среду жителей ждет облачная погода и небольшой снег. Ночью и в первой половине дня местами возможен гололед и ледяные дожди.

Первое декабрьское похолодание придет уже в четверг.

В регион с севера выйдет гребень скандинавского антициклона, который уменьшит количество и плотность облаков, прекратит осадки и понизит температуру ночью до −4…−6°, а местами до −9°. Примерно такая же погода ожидается и в пятницу.

— На этом запасы холода, выделенные декабрем на свою первую неделю, иссякнут, и уже в субботу столбики термометров поползут вверх. Причиной потепления станет очередной теплый атмосферный фронт, который сделает погоду облачной, и вызовет снег. Ночная температура подрастет, а днем пока по-прежнему −1…−3°, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

В воскресенье станет еще теплее — 0…−2°, и прибавится снега — высота снежного покрова может достичь 3–8 см.

В понедельник начнется очередная оттепель — до +2°. В среду, 11 декабря, начнется второе декабрьское холодное вторжение, которое обещает быть немного сильнее и чуть продолжительнее первого.