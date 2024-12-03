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Программа замены лифтов в Тульской области: в 2025 году работы пройдут в 19 домах
Фото из архива Myslo

Программа замены лифтов в Тульской области: в 2025 году работы пройдут в 19 домах

Планируется заменить 102 лифта на общую сумму 360 млн рублей.

На оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсудили  обращения, поступившие от жителей Тульской области. Сразу три из них – два из Тулы и одно из Богородицка – касались замены лифтов в многоквартирных домах. 

Министр ЖКХ региона Олег Дючков доложил, что в двух тульских многоэтажках лифты будут запущены 25 декабря. По словам главы администрации Богородицкого района, лифт о котором говорится в обращении, эксплуатируется с 1 декабря. Также в этом году по поручению главы региона были отремонтировалы семь лифтов в двух домах областного центра.

Все работы по замене лифтов в Тульской области выполнены на 70% и будут закончены до конца года. В 2025 году запланирована замена 102 лифтов в 19 домах на общую сумму 360 млн рублей. Все работы будут проводиться Фондом капремонта. Кроме того, в следующем году в рамках программы «Наш район» планируется отремонтировать 29 подъемников в 13 домах. 

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