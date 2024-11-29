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В областную больницу поступил новый аппарат МРТ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В областную больницу поступил новый аппарат МРТ

Он приобретен на средства регионального бюджета. Этот современный томограф заменил устаревшее оборудование, что значительно улучшило качество исследований.

Аппарат предназначен для проведения исследований различных органов и систем, включая головной мозг, позвоночник, суставы (коленный, плечевой и голеностопный), кости таза, органы брюшной полости и мочевыделительной системы, а также сосуды и сердце.

Современные технологии, встроенные в новый аппарат, обеспечивают быстрое и комфортное проведение диагностики. Он способен распознавать случайные движения пациента в трехмерном пространстве и автоматически корректировать их, что позволяет сохранять четкость и информативность изображений. Это значит, что пациентам больше не нужно задерживать дыхание для получения качественных снимков.

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Стол томографа рассчитан на пациентов весом до 130 кг — это делает процедуру доступной для большего числа людей.

Главный рентгенолог Тульской области Галина Цкипури:

— На снимках видны мельчайшие структуры, что позволяет выявлять патологические образования на ранних стадиях и полноценно оценивать их размеры и расположение относительно других органов. Ежедневно на аппарате проводят 20-25 исследований. Длительность каждого — 30-40 минут. Исследования проводятся пациентам из Тулы и районов по направлению лечащего врача или областного специалиста. С момента запуска МРТ в работу, на нем было сделано более 2,5 тысяч исследований. 

Диагностическая служба в Тульской области играет важную роль в системе здравоохранения. В последние годы значительно увеличилось количество МРТ-исследований — с 6 до 12 аппаратов. Также обновлен парк УЗИ-сканеров, половина из которых относится к экспертному классу. За последние десять лет практически все РКТ были заменены на многосрезовые аппараты.

 

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