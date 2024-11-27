Управляющую компанию наказали за хлам и течь в подвале на улице Токарева

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура провела проверку по факту жалоб жителей многоквартирного дома на улице Токарева о ненадлежащем содержании управляющей компанией общедомового имущества.

ООО «Управляющая компания № 1» не обеспечило уборку подвальных помещений. Специалисты также не устранили течь труб теплоснабжения, что привело к подтоплению подвальных помещений. Директор УК получил представление.

«Прокурор района в отношении руководителя управляющей компании возбудил дело об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.