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Управляющую компанию наказали за хлам и течь в подвале на улице Токарева
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Управляющую компанию наказали за хлам и течь в подвале на улице Токарева

Жители жаловались на периодические подтопления.

В Туле прокуратура провела проверку по факту жалоб жителей многоквартирного дома на улице Токарева о ненадлежащем содержании управляющей компанией общедомового имущества.

ООО «Управляющая компания № 1» не обеспечило уборку подвальных помещений. Специалисты также не устранили течь труб теплоснабжения, что привело к подтоплению подвальных помещений. Директор УК получил представление. 

«Прокурор района в отношении руководителя управляющей компании возбудил дело об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

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Автор:
сегодня, в 12:30 +1
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