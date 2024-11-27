Пропавшего тульского подростка нашли в землянке около Чехова

22 ноября в Туле пропал 17-летний парень. Рано утром ушел на учебу в колледж, но домой не вернулся. Его родственница обратилась с заявлением в дежурную часть Зареченского отдела полиции. Молодого человека искали и волонтеры «ЛизаАлерт».

— С целью установления фактического местонахождения без вести пропавшего, сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, совместно с оперативниками отдела полиции «Зареченский» УМВД России по г. Туле был проведен широкий комплекс розыскных мероприятий, в результате которого местонахождение несовершеннолетнего молодого человека было установлено, — рассказали в УМВД.

Сотрудники полиции нашли пропавшего в землянке рядом с железной дорогой неподалеку от города Чехова.

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничто не угрожает, причины его ухода устанавливаются. Молодой человек доставлен в Тулу, проводится его медобследование.

По информации Myslo, причиной ухода парня из дома стали сложные отношения с опекунами.