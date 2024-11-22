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В Тульской области за один день сбили 6 пешеходов
Фото ГИБДД

В Тульской области за один день сбили 6 пешеходов

Госавтоинспекция рассказала подробности происшествий 21 ноября.

За минувшие сутки на территории региона произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых пострадали 6 человек.

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21 ноября в 8.00 на ул. Чехова в Белеве 39-летний водитель Hyundai Getz сбил 51-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, двигалась по проезжей части в попутном направлении движению транспортных средств. Пострадавшую доставили в больницу.

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В 17.30 еще одно ДТП с пешеходом было зафиксировано на ул. Советской в Щекино. 38-летняя водитель Mitsubishi Lancer при повороте налево на регулируемом перекрестке сбила 55-летнюю женщину. Та пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Тула.jpg

В 18.03 на Одоевском шоссе в Туле мужчина 34-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 22-летнюю девушку. Пешеход, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка получила телесные повреждения, помощь ей оказали на месте происшествия.

Кимовск.jpg

В 18.00 на ул. Коммунистической в Кимовске 40-летний водитель Nissan X-Trail сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу.

Щекино ул. Болдина.jpg

В 19.20 на ул. Болдина в Щекино 51-летний мужчина на LADA LARGUS совершил наезд на пешехода — 43-летнюю женщину. По предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Новомосковск.jpg

В 19.40 на Трудовом проезде в Новомосковске 43-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 63-летнюю женщину-пешехода. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Ей была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Госавтоинспекция Тульской области призывает всех участников дорожного движения при ухудшении погодных условий быть особо внимательными на дорогах. Водителям необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пеших участников дорожного движения. Пешеходам, в свою очередь, следует переходить дорогу только по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости важно иметь при себе световозвращающие элементы.

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