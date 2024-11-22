За две недели до шоу: раскрываем закулисные секреты фестиваля «На языке мира»

Совсем скоро Тульский цирк станет площадкой для одного из самых ярких событий в мире детского циркового искусства — IV Международного фестиваля «На языке мира».

С 6 по 8 декабря юные артисты из шести стран выступят в конкурсных программах, демонстрируя мастерство в акробатике, клоунаде, гимнастике, эквилибристике, жонглировании, дрессуре, иллюзии и пантомиме.

Организаторы раскрыли некоторые подробности подготовки к фестивалю.

Декорации: сочетание традиций и технологий

Тульский цирк встретит гостей праздничным антуражем: манеж и зрительный зал украсят детские рисунки, посвященные цирковому искусству. Главной декорацией станет гигантский «язык», по которому участники будут эффектно съезжать в начале программы.

— На создание этой уникальной декорации меня вдохновило выступление легендарного клоуна Андрюши (Андрея Николаева). Современное воплощение стало возможным благодаря специалистам Московского художественно-производственного комбината, — рассказал режиссер-постановщик фестиваля, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе.

Костюмы: акцент на деталях

Особое внимание уделено костюмам участников и гостей фестиваля. Наталья Буханова и Наталья Чистова, мастера циркового дизайна, создают образы, которые подчеркивают тематику каждого номера.

— Сейчас мы работаем над костюмами для театра-студии «Непоседы». Они будут уникальными: ни один костюм не повторится. Это праздничные наряды с элементами циркового стиля — полосками, фатином, шариками, шляпками и изображениями клоунов, — поделилась Наталья Буханова.

Костюмы для студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) украсят символы легендарного клоуна Карандаша и Российской государственной цирковой компании. Эти наряды останутся у студентов как памятный подарок.

В фестивале примут участие более 150 детей из России, Казахстана, Армении, Вьетнама, Беларуси и Таджикистана. Конкурсные программы пройдут 6 и 7 декабря, а завершится фестиваль 8 декабря гала-шоу и церемонией награждения победителей.

Мероприятие проводится Российской государственной цирковой компанией при поддержке Министерства культуры РФ.