Первый «отель» для насекомых появился в Центральном парке

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

В многоэтажном деревянном сооружении созданы «номера» с различной отделкой и наполнением: щепа, солома, сухие ветки разного диаметра и спилы деревьев с маленькими отверстиями.

Теперь множество полезных насекомых смогут обосноваться здесь и приносить пользу парковым растениям.

В Центральном парке, который является охраняемой территорией, обитает большое количество насекомых. Некоторые из них оказывают значительное влияние на растения, кустарники и деревья. Именно для них и был создан «отель». Насекомые, которые успешно пережили зиму, такие как божьи коровки, осы-наездники и другие полезные виды, помогут справиться с вредителями — тлей и гусеницами.

Кроме того, весной сотрудники парка смогут выяснить, кто именно обитает в «отеле».

В парке рассказали, что большинство полезных насекомых на зиму впадают в спячку в укромных местах, защищенных от холода, ветра и, главное, голодных птиц. Эти насекомые являются важной и неотъемлемой частью любой здоровой экосистемы. Устанавливая подобные убежища для маленьких помощников, человек помогает им выживать и размножаться, тем самым оздоравливает экологическую обстановку.