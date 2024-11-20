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Стало известно, когда в Туле построят новый корпус Ваныкинской больницы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Стало известно, когда в Туле построят новый корпус Ваныкинской больницы

Новый хирургический корпус будет рассчитан на 625 коек.

Завершить строительство корпуса планируют в 2029 году. Об этом сообщили 19 ноября на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете.

Известно, что площадь нового корпуса больницы скорой медицинской помощи составит 60 тысяч квадратных метров, он будет рассчитан на 625 коек.

Строительство объекта выйдет довольно капиталоёмким: его планируют построить за более чем 32 млрд рублей. Из них лишь часть будет направлена из региональной казны, основные средства пойдут из федерального бюджета.

По словам губернатора Дмитрия Миляева, новый корпус Ваныкинской больницы планируют построить в районе Восточного обвода. Подготовка документации уже начата.

Ваныкинской больнице исполнилось 116 лет. Учреждение построили на деньги тульского купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина. В советские годы больнице присвоили имя Н. А. Семашко, но с 2004 года она вновь носит имя своего основателя-мецената.

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