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Тульский СК начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом Краснодар — Москва

Тульский СК начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом Краснодар — Москва

Два человека получили травмы в результате аварии.

ДТП случилось 18 ноября в 1.30 на 154-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса: 52-летнему мужчине оказали помощь на месте, а 40-летнего мужчину госпитализировали.

Следователями организована процессуальная проверка по сообщению о ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

Напомним, в 1.30 43-летний водитель автобуса Zhongtong «догнал» грузовик Renault Premium, который находился на буксире у Dongfeng. В результате удара Renault врезался в Dongfeng.

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Руководителем следственного управления СК России по Тульской области Владимиром Усовым по данному происшествию поручено организовать процессуальную проверку. Следователями территориального следственного отдела в ближайшее время будут организованы проверочные мероприятия.

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