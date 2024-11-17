Оттепель и снегопады: синоптик Вильфанд предрек аномальную зиму

Говорит, что она будет разительно отличаться от предыдущих зим.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом на грядущую зиму. По словам синоптика, в этот раз изменения климата в России будут особенно заметны. Зима будет характеризоваться резкими перепадами температуры. Погода будет вести себя непредсказуемо: периоды оттепели будут сменяться резким похолоданием.

Кроме того, ожидается превышение нормы осадков в декабре и январе. Во многих регионах ожидается снежная зима. Однако в некоторые дни снег будет таять, и на дорогах будет образовываться слякоть.