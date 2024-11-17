  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Оттепель и снегопады: синоптик Вильфанд предрек аномальную зиму - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Оттепель и снегопады: синоптик Вильфанд предрек аномальную зиму

Оттепель и снегопады: синоптик Вильфанд предрек аномальную зиму

Говорит, что она будет разительно отличаться от предыдущих зим.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом на грядущую зиму. По словам синоптика, в этот раз изменения климата в России будут особенно заметны. Зима будет характеризоваться резкими перепадами температуры. Погода будет вести себя непредсказуемо: периоды оттепели будут сменяться резким похолоданием.

Кроме того, ожидается превышение нормы осадков в декабре и январе. Во многих регионах ожидается снежная зима. Однако в некоторые дни снег будет таять, и на дорогах будет образовываться слякоть.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 18:18 +2
Другие статьи по темам
Прочее
прогнозсиноптикВильфандметеоролог
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В 2024 году новогодние елки подорожают на 10–20%
В 2024 году новогодние елки подорожают на 10–20%
В Туле продолжаются поиски 26-летнего Дмитрия Николаенко
В Туле продолжаются поиски 26-летнего Дмитрия Николаенко
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.