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В Туле вынесли приговор несовершеннолетнему «закладчику»

В Туле вынесли приговор несовершеннолетнему «закладчику»

Парень отправится в воспитательную колонию.

В Туле 17-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 10 июня молодой человек списался в интернете с неустановленным следствием лицом. Парню предложили за солидное вознаграждение раскидать по территории региона 40 «закладок» с наркотиками, после чего отправить координаты тайников. 14 июня обвиняемый поехал забирать крупную партию наркотиков, но был задержан правоохранителями. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев воспитательной колонии. 


 

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