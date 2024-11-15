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Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?
Фото Алексея Пирязева.

Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?

Для комфортных платежей — 166 тысяч в месяц.

Издание «Тинькофф-журнал» проанализировало, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в популярном у туристов городе. 

Исходные данные были такими: «однушка» на вторичном рынке, первоначальный взнос — 15%, ипотека под 20% на 30 лет.

Ежемесячный платеж посчитали так: из дохода вычли обязательные расходы на жизнь — 40 тысяч рублей, а все, что осталось, поделили пополам.

Расходы на аренду жилья в расчетах не учитывали.

Получилось, что зарплата должна быть не менее 166 тысяч рублей в месяц, чтобы туляк мог позволить себе купить однокомнатную квартиру в ипотеку в Туле. При цене квартиры в 4,35 млн рублей ипотечный платеж получится 63 тысячи рублей в месяц. 

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