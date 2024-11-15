  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Донском 13 семей получили квартиры после вмешательства прокуратуры - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Донском 13 семей получили квартиры после вмешательства прокуратуры
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Донском 13 семей получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Чиновники незаконно перенесли сроки расселения.

В Донском благодаря вмешательству прокуратуры 13 семей получили благоустроенное жилье. 

По постановлению администрации многоквартирный дом в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей установлен до мая 2024 года. Однако срок расселения чиновники незаконно перенесли на более поздний — до мая 2025 года.

— По иску прокурора суд признал действия администрации незаконными и обязал провести расселение жильцов в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу, — отметили в региональном ведомстве. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Донской
Прочее
прокуратура Тульской областижильеПереселение из аварийных домов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На трассе М-2 водитель «Калины» при развороте влетел под грузовик
На трассе М-2 водитель «Калины» при развороте влетел под грузовик
В Туле вынесли приговор несовершеннолетнему «закладчику»
В Туле вынесли приговор несовершеннолетнему «закладчику»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.