В Донском 13 семей получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Донском благодаря вмешательству прокуратуры 13 семей получили благоустроенное жилье.

По постановлению администрации многоквартирный дом в 2020 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей установлен до мая 2024 года. Однако срок расселения чиновники незаконно перенесли на более поздний — до мая 2025 года.

— По иску прокурора суд признал действия администрации незаконными и обязал провести расселение жильцов в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу, — отметили в региональном ведомстве.