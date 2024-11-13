Убийство Игоря Талькова: показания в суде дала Наташа Королева

Видео: t.me/vchkogpu.

Известная российская певица Наташа Королева дала показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова, пишут коллеги из издания SHOT.

Певица заявила, что не слышала стрельбы и что её выступление на том самом концерте в Питере, во время которого застрелили Игоря Талькова, было прервано.

— Многих артистов, которые приехали в Питер, поселили на корабле. Талькова я видела на завтраке — до начала мероприятия. Потом нас увезли на концерт в «Юбилейный». Моё выступление прервали, сообщив, что в Игоря стреляли. Я осталась стоять на сцене. Выстрела не слышала, — рассказала певица.

Напомним, по версии следствия, Игоря Талькова застрелили в 1991 году в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» в разгар глупой ссоры.

Дело об убийстве возобновили этим летом — в ближайшее время суд опросит еще около ста человек.