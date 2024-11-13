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Елочные игрушки в 2024 году могут подорожать на 10-20%
Фото: ru.freepik.com.

Елочные игрушки в 2024 году могут подорожать на 10-20%

В числе главных причин — рост стоимости логистики и упаковки.

Елочные игрушки в этом году могут подорожать на 10-20% из-за изменений в логистике и ростра цен на продукты нефтехимии, сообщает «Парламентская газета».

«На мой взгляд, очень серьезно может повлиять изменение цен на сырье в целом. Дело в том, что большинство бытовых пластиков — это продукт нефтехимии. А сейчас мы видим, как скачут цены на нефть на фоне снижения темпов экономического роста в Китае. Если эта тенденция продолжится, то стоит ожидать дальнейшего подорожания не только игрушек, но и любых товаров из продуктов нефтехимии в принципе», — объяснил изданию доктор экономических наук Владимир Осипов.

Также Осипов отметил, что Центробанк серьезно поднял ставку рефинансирования, что в условиях дефицита товаров может привести к увеличению инфляции. 

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Автор:
сегодня, в 12:36 0
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