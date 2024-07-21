Убийство Игоря Талькова: расследование возобновлено, звезд эстрады ждут новые допросы

Об этом пишут наши коллеги из Mash.

Будут допрошены 150 свидетелей. Выяснилось, что заочно арестованный убийца Шляфман — брат питерского криминального авторитета 90-х. Вероятно, это помогло ему сбежать от правосудия в Израиль.

По информации Mash, первое заседание пройдёт 23 июля в Петроградском районном суде Петербурга. Возобновление дела 33-летней давности инициировал адвокат организации «Сорок сороков».

По версии следствия, Игоря Талькова застрелили в 1991 году в ленинградском дворце спорта «Юбилейный» в разгар глупой ссоры. Изначально перед Тальковым должна была петь Азиза, но её телохранитель Игорь Малахов потребовал, чтобы она выступала после. Итог — драка, рокер первым достал пушку. Малахов ответил из револьвера, ни в кого не попал, а вот пуля Шляфмана оказалась точнее — он стрелял в охранника и случайно попал в Талькова.

Сейчас дело об убийстве возобновили.