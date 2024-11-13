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Ущерб на 4 млн рублей: двое москвичей попались на краже труб в Тульской области

Ущерб на 4 млн рублей: двое москвичей попались на краже труб в Тульской области

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Заокском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился главный инженер организации по строительству инженерных сетей. Мужчина заявил, что у деревни Недьяково неизвестные украли 25 пластиковых труб для газоснабжения. Ущерб от кражи составил 4 миллиона рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались 32-летний и 28-летний ранее судимые безработные жители Московской области. Мужчины признали вину, пояснив, что распиливали трубы и сдавали кусками в приемные пункты. 

В настоящее время по данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 10 лет колонии. 

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