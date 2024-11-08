В Узловой двухлетний мальчик выпал с балкона и умер: под суд пойдет отец

Фото СУ СКР

Мужчина был пьян и лег спать, а ребенок был предоставлен сам себе.

Житель Узловой обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено.

СК установил, что 8 сентября 2024 года в общежитии на ул. Гагарина в Узловой, местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лёг спать и оставил своего двухлетнего сына без присмотра. Мальчик вышел на балкон подъезда и упал с высоты 7 этажа. От полученных травм ребенок умер.

Известно, что мать ребенка в это время была на работе.

В ходе расследования уголовного дела отцу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

— Следователем собраны доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к инкриминируемому преступлению. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.