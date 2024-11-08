Студентка из Тулы заплатила гадалке 500 тысяч рублей и поплатилась

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В Туле студентка заплатила «специалисту» по эзотерике 500 тысяч рублей. Девушка общалась с гадалкой в одном из мессенджеров. По указке мошенника молодая девушка внесла деньги на банковский счет, после чего тот перестал выходить на связь.

22-летнему лаборанту-микробиологу из Щекино позвонил неизвестный и предложил удаленную работу. Выгодные условия заинтересовали мужчину и, следуя указаниям звонившего, он внес 366 тысяч рублей на банковский счет мошенника.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.