Пьяный житель Донского устроил стрельбу в Кондуках: дело передано в суд

В Узловой 63-летний житель Донского обвиняется в хулиганстве с использованием оружия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 31 августа пьяный обвиняемый находился в зоне отдыха Кондуки. По какой-то причине мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону торговой палатки, угрожая при этом убить какого-то неизвестного гражданина. По счастливой случайности стрелок ни в кого не попал, а только перепугал очевидцев происшествия.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.