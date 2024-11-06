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Пьяный житель Донского устроил стрельбу в Кондуках: дело передано в суд

Пьяный житель Донского устроил стрельбу в Кондуках: дело передано в суд

Мужчина целился в торговую палатку и угрожал неизвестному лицу убийством.

В Узловой 63-летний житель Донского обвиняется в хулиганстве с использованием оружия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 31 августа пьяный обвиняемый находился в зоне отдыха Кондуки. По какой-то причине мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону торговой палатки, угрожая при этом убить какого-то неизвестного гражданина. По счастливой случайности стрелок ни в кого не попал, а только перепугал очевидцев происшествия. 

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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