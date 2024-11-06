В Туле 4 женщины попались на организации нелегальной миграции

Возбуждено уголовное дело, им грозит до 7 лет колонии.

В Туле 4 женщины обвиняются в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе расследования установлено, что с июля по сентябрь 2024 года обвиняемые, две тулячки и две гражданки Средней Азии, изготовили поддельные документы для пяти иностранцев, которые находились на территории РФ нелегально.

— В настоящее время следователем Следственного управлением УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Троим подозреваемым женщинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а одной — в виде подписки о невыезде, — добавили в пресс-службе УМВД.