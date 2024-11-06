У SHAMAN’а появился неожиданный конкурент в борьбе за бренд «Я русский»

Фото Алексея Пирязева.

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский». О появлении у певца SHAMAN серьезного конкурента в борьбе за бренд сообщает Lenta.ru.

«Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», — поделился депутат.

Он хочет, чтобы на этом товарном знаке никто не зарабатывал, включая уроженца Новомосковска, певца Ярослава Дронова, выступающего на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN.

О подаче заявки в Роспатент Дроновым стало известно в середине октября 2024 года. Агентство «Москва» со ссылкой на документы утверждало, что в случае одобрения заявления поп-исполнителя под брендом «Я русский» смогут производить алкогольную продукцию, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

В то же время в пресс-службе артиста заявили, что главной целью Дронова было защитить собственную репутацию.