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У SHAMAN’а появился неожиданный конкурент в борьбе за бренд «Я русский»
Фото Алексея Пирязева.

У SHAMAN’а появился неожиданный конкурент в борьбе за бренд «Я русский»

Костромской депутат также подал заявку на регистрацию бренда.

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский». О появлении у певца SHAMAN серьезного конкурента в борьбе за бренд сообщает Lenta.ru. 

«Сделал для того, чтобы никто другой не получил все права и не заставлял всех платить. Иначе получается, что русский только он, а все остальные нерусские», — поделился депутат.

Он хочет, чтобы на этом товарном знаке никто не зарабатывал, включая уроженца Новомосковска, певца Ярослава Дронова, выступающего на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN.

О подаче заявки в Роспатент Дроновым стало известно в середине октября 2024 года. Агентство «Москва» со ссылкой на документы утверждало, что в случае одобрения заявления поп-исполнителя под брендом «Я русский» смогут производить алкогольную продукцию, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

В то же время в пресс-службе артиста заявили, что главной целью Дронова было защитить собственную репутацию. 

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Фотограф:
сегодня, в 10:34 +5
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