В Новомосковске сожгли две машины: суд арестовал подозреваемых 

В Новомосковске Яна Б. и Геннадий К. обвиняются в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В ходе предварительного следствия установлено, что Геннадий и Яна договорились сжечь автомобиль знакомой. Парочка приехала на улицу Дружбы, и Геннадий облил BMW бензином, после чего поджег.

Огонь перекинулся на соседние машины: Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. В результате пожара машины были уничтожены.

В настоящее время Яну и Геннадия арестовали на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.



