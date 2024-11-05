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В Новомосковске сожгли две машины: суд арестовал подозреваемых 

В Новомосковске сожгли две машины: суд арестовал подозреваемых 

Мужчина с женщиной хотели отомстить знакомой.

В Новомосковске Яна Б. и Геннадий К. обвиняются в умышленном уничтожении имущества путем поджога.

В ходе предварительного следствия установлено, что Геннадий и Яна договорились сжечь автомобиль знакомой. Парочка приехала на улицу Дружбы, и Геннадий облил BMW бензином, после чего поджег. 

Огонь перекинулся на соседние машины: Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. В результате пожара машины были уничтожены. 

В настоящее время Яну и Геннадия арестовали на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается. 
 
 

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