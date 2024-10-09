Собака напала на ребенка на детской площадке в тульском поселке Рассвет: видео

Скрин из видео в телеграм-канале «Подслушано в Туле».

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту нападения собаки на детей в поселке Рассвет. Инцидент произошел у дома № 38. От укусов собаки, по данным прокуратуры, пострадали двое детей.

На видеозаписи видно, как собака набросилась на маленького ребенка, но благодаря мужчине, который оттащил животное от мальчика, трагедии удалось избежать.

— В ходе проверки будут установлены все пострадавшие, проконтролированы мероприятия по отлову безнадзорного животного. В целях защиты прав неопределенного круга лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.