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Собака напала на ребенка на детской площадке в тульском поселке Рассвет: видео
Скрин из видео в телеграм-канале «Подслушано в Туле».

Собака напала на ребенка на детской площадке в тульском поселке Рассвет: видео

От укусов животного пострадали двое детей.

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту нападения собаки на детей в поселке Рассвет. Инцидент произошел у дома № 38. От укусов собаки, по данным прокуратуры, пострадали двое детей. 

На видеозаписи видно, как собака набросилась на маленького ребенка, но благодаря мужчине, который оттащил животное от мальчика, трагедии удалось избежать.

— В ходе проверки будут установлены все пострадавшие, проконтролированы мероприятия по отлову безнадзорного животного. В целях защиты прав неопределенного круга лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 11:27 +3
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