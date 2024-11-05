Экс-росгвардеец заплатил миллион родителям погибшего в ДТП подростка

Авария, в которой погибла 15-летняя девушка, случилась еще в 2021 году.

Судебные приставы взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда с виновника смертельного ДТП — экс-росгвардейца, который устроил смертельное ДТП в Тепло-Огаревском районе в 2021 году.

Тогда компания молодых людей отмечала дембель одного из друзей и поехала кататься на авто. Предполагается, что 26-летний пьяный водитель ВАЗ-2112 (прапорщик, служивший в Росгвардии полицейским-водителем, впоследствии уволен со службы по отрицательным мотивам. — Прим. ред.) не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и там перевернулся. 15-летняя жительница Тулы от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Суд постановил взыскать с осужденного сумму. Однако погашать задолженность гражданин не торопился.

— Судебный пристав вручил должнику постановление о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством. Уже на следующий день экс-росгвардеец погасил задолженность, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.