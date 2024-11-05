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Дмитрий Миляев возложил цветы к монументу Победы в Минске
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев возложил цветы к монументу Победы в Минске

Глава региона почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Сегодня, 5 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев с коллегами из регионального правительства работает в Республике Беларусь. 

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Глава региона возложил цветы к монументу Победы на Площади Победы в Минске и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

— В программе запланированы рабочие встречи с руководством Республики Беларусь, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Борисом Грызловым, ряд переговоров с представителями правительства страны. Посетим промышленные предприятия, — отметил губернатор. 

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Автор:
сегодня, в 12:46 +1
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