Дмитрий Миляев возложил цветы к монументу Победы в Минске

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 5 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев с коллегами из регионального правительства работает в Республике Беларусь.

Глава региона возложил цветы к монументу Победы на Площади Победы в Минске и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

— В программе запланированы рабочие встречи с руководством Республики Беларусь, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Борисом Грызловым, ряд переговоров с представителями правительства страны. Посетим промышленные предприятия, — отметил губернатор.